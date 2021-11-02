Около 4,7 млрд рублей потребуется Алтайскому краю на расселение аварийного жилья

БАРНАУЛ, 2 ноября. /ТАСС/. Почти 300 многоквартирных домов в Алтайском крае признаны аварийными после 1 января 2017 года. Для расселения из них более 6,5 тыс. человек потребуется около 4,7 млрд рублей, сообщили ТАСС замминистра строительства и ЖКХ региона, начальник управления по жилищной политике и благоустройству Александр Котельников.

В конце октября текущего года Фонд содействия реформированию ЖКХ начал финансирование новой программы переселения граждан из аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2017 года.

"На территории края после 1 января 2017 года признано аварийными и не расселено 290 многоквартирных домов общей площадью, подлежащей расселению, 105,3 тыс. кв. м, в которых проживает более 6,5 тыс. человек. На их расселение требуется примерно 4,7 млрд рублей. Учитывая изменения законодательства, на получение средств из Фонда содействия реформированию ЖКХ Алтайский край может рассчитывать не ранее 2024 года, то есть года завершения текущей программы по переселению граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года", - сказал Котельников.

Он отметил, что в настоящее время в регионе расселяют жилье, признанное аварийным с 1 января 2012 года по 1 января 2017 года. В рамках этой программы в регионе расселят 267 домов общей площадью 116,1 тыс. кв. м. На эти цели будет направлено 4,1 млрд рублей, в том числе 3,8 млрд рублей из Фонда содействия реформированию ЖКХ.

"С начала реализации программы уже переселено более 3 тыс. человек из аварийных жилых помещений общей площадью 48,5 тыс. кв. м. мероприятия по завершению программных мероприятий планируется завершить до конца 2023 года. Наиболее распространенная проблема при реализации программ по переселению является несоответствие расселяемой площади тем параметрам жилья, которые строятся в настоящее время. Большинство проблем возникает при переселении комнат в коммунальной квартире, а также жилых помещений из бывших общежитий. Органы местного самоуправления вынуждены доплачивать за приобретение большего жилья за счет средств местных бюджетов", - подчеркнул собеседник.

Ранее сообщалось, что до конца 2023 года в регионе будут переселены свыше 5 тыс. человек из домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. В 2017 году Алтайский край завершил программу переселения из аварийного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года, расселив 804 дома, в которых жили более 17 тыс. человек.