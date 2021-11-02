SpaceX создала дочернюю компанию в Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 ноября. /ТАСС/. Подразделение Starlink компании Илона Маска SpaceX создало дочернее предприятие в Индии, планируя начать предоставление услуг спутникового широкополосного доступа в интернет в стране с декабря 2022 года при условии получения разрешения от индийского правительства. Об этом во вторник сообщает газета The Hindu.

"Рад сообщить, что у SpaceX теперь есть 100-процентная дочерняя компания в Индии. Она зарегистрирована 1 ноября 2021 года. Компания называется Starlink Satellite Communications Private Limited (SSCPL). Теперь мы можем начать подавать заявки на лицензии, открывать банковские счета и т. д. ", - цитирует газета слова регионального директора Starlink в Индии Санджая Бхаргава.

По его словам, Starlink получила более 5 тыс. предварительных заказов из Индии. Компания взимает залог в размере $99, или 7350 рупий с каждого клиента и утверждает, что обеспечивает скорость передачи данных в диапазоне от 50 до 150 мегабит в секунду на стадии бета-тестирования.

В октябре американские компании Starlink и Amazon предложили свою помощь Индии в создании спутниковой широкополосной связи. Они провели отдельные переговоры с Министерством связи Индии и департаментом космоса, на которых обсуждались их предложения по предоставлению спутниковых интернет-услуг и вопросы получения для этого индийских лицензий. Как отмечали в связи с этим местные СМИ, Starlink и Amazon включились в гонку за создание спутниковой широкополосной связи в Индии. В ней им предстоит соперничать с британской компанией OneWeb и ее индийским партнером Bharti Group, возглавляемой миллиардером Сунилом Митталом.

Amazon намерена инвестировать в создание спутниковых интернет-услуг в Индии через свой проект Kuiper. Его успешная реализация позволит главе этой компании Джеффу Безосу получить контроль над значительной частью индийской интернет-торговли.

Правительство Индии планирует ускорить создание в стране широкополосной связи с использованием спутников на низкой околоземной орбите для улучшения коммуникации с отдаленными районами страны.