Эксперты: банки РФ в 2021 году могут заработать чистую прибыль свыше 2,2 трлн рублей

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Российские банки в 2021 году могут заработать чистую прибыль свыше 2,2 трлн рублей, следует из обзора банковского сектора рейтингового агентства "Эксперт РА".

"По итогам 2021 года банковский сектор с высокой вероятностью выйдет на чистую прибыль свыше 2,2 трлн рублей, однако в четвертом квартале 2021 года и 2022 году динамика финансового результата замедлится за счет ряда факторов", - полагают эксперты агентства.

В частности, на прибыль может оказать влияние охлаждение рынка потребительского кредитования, рост стоимости фондирования в части вкладов населения, а также тенденции, которые могут привести к увеличению просроченной задолженности и, соответственно, нормы резервирования.

За девять месяцев 2021 года банковский сектор заработал 1,84 трлн рублей чистой прибыли - на 33% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 17% больше, чем за весь 2020 год.

"Рекордные абсолютные объемы чистой прибыли аккумулированы в результате значительно меньших начислений резервов на возможные потери по сравнению с прошлым годом, а также, в еще большей степени, за счет возросшей базы процентного дохода в части ипотечных и потребительских кредитов. Средний уровень чистой процентной маржи, продолживший рост в третьем квартале 2021 года, пока не отражает начавшееся повышение стоимости фондирования и ожидаемое сокращение выдач кредитов", - отмечают эксперты агентства.