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Эксперты: банки РФ в 2021 году могут заработать чистую прибыль свыше 2,2 трлн рублей

По данным агентства "Эксперт РА", за девять месяцев 2021 года банковский сектор заработал 1,84 трлн рублей чистой прибыли, что на 33% больше, чем за аналогичный период 2020 года

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Российские банки в 2021 году могут заработать чистую прибыль свыше 2,2 трлн рублей, следует из обзора банковского сектора рейтингового агентства "Эксперт РА".

"По итогам 2021 года банковский сектор с высокой вероятностью выйдет на чистую прибыль свыше 2,2 трлн рублей, однако в четвертом квартале 2021 года и 2022 году динамика финансового результата замедлится за счет ряда факторов", - полагают эксперты агентства.

В частности, на прибыль может оказать влияние охлаждение рынка потребительского кредитования, рост стоимости фондирования в части вкладов населения, а также тенденции, которые могут привести к увеличению просроченной задолженности и, соответственно, нормы резервирования.

За девять месяцев 2021 года банковский сектор заработал 1,84 трлн рублей чистой прибыли - на 33% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 17% больше, чем за весь 2020 год.

"Рекордные абсолютные объемы чистой прибыли аккумулированы в результате значительно меньших начислений резервов на возможные потери по сравнению с прошлым годом, а также, в еще большей степени, за счет возросшей базы процентного дохода в части ипотечных и потребительских кредитов. Средний уровень чистой процентной маржи, продолживший рост в третьем квартале 2021 года, пока не отражает начавшееся повышение стоимости фондирования и ожидаемое сокращение выдач кредитов", - отмечают эксперты агентства.

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