Более 60% россиян тратят на распродажах больше обычного

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Две трети россиян (66,6%) на распродажах тратят больше обычного. При этом покупатели жалуются на уменьшение размера скидок, но к распродажам относятся положительно и ждут их. Это следует из исследования Platforma ("Платформа больших данных", совместное предприятие ВТБ и "Ростелекома"), которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Абсолютное большинство респондентов (66,6%) призналось, что распродажи заставляют их тратить больше обычного. Каждый второй любитель покупок (57,5%) подчеркнул, что копит деньги специально к этим праздникам. Большая половина опрошенных (51%) готова потратить 10 тыс. - 20 тыс. рублей за день распродажи, 17,9% - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, 7,1% - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, 1,5% - более 100 тыс. рублей. В скромных бюджетах признались меньше четверти респондентов - 22,5% готовы потратить не более 10 тыс. рублей", - говорится в исследовании.

В компании отметили, что 81,8% респондентов планируют свои покупки на распродажах, 31,3% - составляют списки желанных товаров, 26,9% - сравнивают цены в разных магазинах, 24,1% - постоянно отслеживают сайты распродаж, 23,8% - добавляют товары в корзину, 5,9% опрошенных оформляют кредит, 5,1% - берут в долг у родственников и друзей.

На что россияне готовы потратиться

Среди наиболее популярных категорий товаров на распродажах респонденты назвали бытовую технику (50,1%), электронику (40,4%), одежду и обувь (39,3%), товары для спорта и косметику (19,2%) и средства гигиены (17,4%). В то время как наиболее желанным товаром были названы iPhone 13 (21,7%).

Согласно данным исследования, 31,9% респондентов считают, что нужно собрать все акции на одной площадке, 32,5% - сообщили о необходимости перенести их на выходные дни, 35,3% - хотели бы получать еще больше скидок.

"Исследование показало, что несмотря на то, что россияне жалуются на уменьшение размера скидок, к распродажам относятся положительно и ждут их. Каждый третий любитель шоппинга (35,8%) отмечает присутствие качественных товаров по низкой цене, широкий ассортимент (34,3%), а также участие топовых брендов (33,1%). За последние пять лет сезон распродаж в России увеличился. Если говорить о графике распродаж, то мы движемся в сторону Европы. Если раньше ограничивались активными покупками в преддверии Нового года, то сейчас "высокий сезон" покупок наступает уже в начале ноября - и начинается с громких распродаж 11.11. Согласно нашей аналитике, россиянам даже во время сейлов свойственны инвестиционные траты. К сезону распродаж люди относятся рационально - планируют заранее, составляют списки и покупают инвестиционные категории товаров - электронику и бытовую технику", - приводятся в сообщении слова коммерческого директора Platforma Елены Фесенко.

Об исследовании

Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования в октябре 2021 г. среди 1 тыс. 203 респондентов в возрасте от 18 лет. Регионы исследования - вся Россия, города с численностью населения более 100 тыс. человек.