В Баварии считают, что запуск "Северного потока - 2" поможет остановить рост цен на газ

БЕРЛИН, 2 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр германской федеральной земли Баварии Маркус Зёдер считает, что ввод в эксплуатацию трубопровода "Северный поток - 2" поможет остановить рост цен на газ. Такое мнение он высказал в интервью газете Bild.

"Мы должны в эти трудные времена пойти навстречу гражданам в вопросе налогообложения", - сказал баварский премьер, отвечая на вопрос, какие меры необходимы для преодоления проблем, связанных с повышением цен на энергоресурсы.

"Кроме того, нам необходимо ввести ценовой тормоз на зимний период и мы нуждаемся в газовой стратегии, которая обеспечит снабжение Германии. Сюда относится и ввод в эксплуатацию "Северного потока - 2", - подчеркнул Зёдер. Он призвал будущую правящую коалицию "быстро действовать" в сложившейся ситуации.

"Северный поток - 2" состоит из двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. метров в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии. Его строительство полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Ввод газопровода в эксплуатацию планируется до конца текущего года. "Газпром" сообщал, что по "Северному потоку - 2" в текущем году может быть поставлено 5,6 млрд куб. м газа.

Президент России Владимир Путин, выступая в августе на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, отметил, что маршрут транспортировки газа в Европу по "Северному потоку - 2" короче на 2 тыс. км, чем транзитный маршрут через Украину, а сам проект в пять раз сокращает выбросы в ходе транзита российского газа в Европу. Разговоры о том, что строительство "Северного потока - 2" является политическим процессом, Путин назвал "заблуждением или попыткой ввести кого-то в заблуждение".