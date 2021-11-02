{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Вашингтон и Бухарест планируют построить в Румынии АЭС с малым модульным реактором

В Белом доме сообщили, что в проекте участвует американский производитель малых модульных реакторов NuScale Power

ГЛАЗГО /Великобритания/, 2 ноября. /ТАСС/. Президенты США Джо Байден и Румынии Клаус Йоханнис намерены объявить о планах по строительству в европейской стране "первой в своем роде" АЭС с малым модульным реактором (ММР). Об этом во вторник сообщил Белый дом на своем сайте.

"Данное сотрудничество предоставит Румынии технологию малых модульных реакторов, что даст американским разработкам преимущество в глобальной гонке по внедрению ММР. Малые модульные реакторы станут важным фактором в снижении роли углерода в энергетическом секторе", - говорится в сообщении Белого дома.

В проекте участвует американский производитель малых модульных реакторов NuScale Power. Стороны планируют возвести 12-модульную станцию, которая создаст 6 тыс. рабочих мест в США и Румынии, в перспективе может быть открыто до 30 тыс. новых рабочих мест.

Президент США прибыл в Глазго в понедельник для участия в 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Теги
СШАРумынияЙоханнис, КлаусБайден, Джо
Пандемия COVID-19
Иностранцы массово отменяют туры в Россию из-за введенных ограничений
Большинство приезжающих в Россию иностранных туристов вакцинированы, однако в стране не действует QR-код, полученный за прививку зарубежной вакциной
Читать полностью