Вашингтон и Бухарест планируют построить в Румынии АЭС с малым модульным реактором

ГЛАЗГО /Великобритания/, 2 ноября. /ТАСС/. Президенты США Джо Байден и Румынии Клаус Йоханнис намерены объявить о планах по строительству в европейской стране "первой в своем роде" АЭС с малым модульным реактором (ММР). Об этом во вторник сообщил Белый дом на своем сайте.

"Данное сотрудничество предоставит Румынии технологию малых модульных реакторов, что даст американским разработкам преимущество в глобальной гонке по внедрению ММР. Малые модульные реакторы станут важным фактором в снижении роли углерода в энергетическом секторе", - говорится в сообщении Белого дома.

В проекте участвует американский производитель малых модульных реакторов NuScale Power. Стороны планируют возвести 12-модульную станцию, которая создаст 6 тыс. рабочих мест в США и Румынии, в перспективе может быть открыто до 30 тыс. новых рабочих мест.

Президент США прибыл в Глазго в понедельник для участия в 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.