Россия за 10 месяцев увеличила производство бензина на 5%

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Россия в январе - октябре 2021 года увеличила производство бензина на 5% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года, до 33,534 млн тонн, сообщается в материалах Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК.

В октябре производство выросло на 14,7% год к году - до 3,43 млн тонн.

В 2020 году спрос на топливо снижался во всем мире из-за изоляционных мер на фоне пандемии (в России они начали вводиться с марта 2020 года). В настоящее время наблюдается постепенное восстановление спроса из-за ослабления ограничений.

Выпуск дизельного топлива в октябре вырос на 20,1%, до 6,853 млн тонн, производство мазута - на 21,7%, до 4 млн тонн.

В целом объем нефтепереработки в РФ в октябре 2021 году увеличился на 12,3% - до 23,91 млн тонн, а в январе - октябре - на 3,2%, до 231,824 млн тонн.