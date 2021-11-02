Чистый убыток BP в III квартале вырос в 5,6 раза

ТАСС, 2 ноября. Британская нефтегазовая компания BP по итогам третьего квартала 2021 года получила $2,544 млрд чистого убытка, приходящегося на акционеров, против убытка в $450 млн за аналогичный период прошлого года, следует из отчета компании.

При этом за девять месяцев компания получила чистую прибыль в размере $5,24 млрд против убытка в $21,66 млрд годом ранее.

Выручка BP в третьем квартале выросла на 37%, до $36,17 млрд. Свободный денежный поток за отчетный период составил $5,98 млрд против $5,2 млрд годом ранее, а капитальные затраты уменьшились на 20%, до $2,9 млрд.

Добыча по группе BP в июле - сентябре сократилась в годовом выражении на 7,7%, до 3,269 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Прибыль от участия в "Роснефти"

BP в июле - сентябре 2021 года получила прибыль до вычета налогов и процентов от участия в "Роснефти" в качестве акционера в размере $903 млн против $244 млн убытка годом ранее, следует из отчета компании.

На долю ВР пришлось 876 тыс. баррелей нефти в сутки из добычи "Роснефти", что на 2% больше, чем годом ранее. Добыча газа, приходящаяся на BP в добыче "Роснефти", выросла до 1,418 млн куб. футов в сутки против 1,26 млн годом ранее. Всего добыча углеводородов в доле ВР составила 1,12 млн баррелей нефтяного эквивалента (б. н. э.) в сутки против 1,075 млн б. н. э. в сутки в 2020 году, или почти треть от всей добычи британской компании (3,269 млн б. н. э.).

BP работает на российском нефтегазовом рынке с начала 1990-х годов. Компания владеет 19,75% акций "Роснефти". Интересы ВР в совете директоров "Роснефти" представляют бывший глава британской компании Боб Дадли и ее новый глава Бернард Луни.