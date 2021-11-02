СМИ: город Хайкоу открыл первую на Хайнане базу по обслуживанию фармоборудования

ХАЙКОУ /Китай/, 2 ноября. /ТАСС/. Административный центр Хайнаня город Хайкоу объявил о запуске в эксплуатацию первой на острове индустриальной площадки по обслуживанию современного фармацевтического оборудования. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

По сведениям издания, данная структура была создана управлением фармацевтического контроля провинции совместно с комитетом по делам государственной зоны высокотехнологичного развития Хайкоу. На ее территории и располагается новый объект, который, как ожидается, заметно ускорит формирование на Хайнане передового кластера в сфере здравоохранения и современных медицинских услуг.

После проведения церемонии открытия власти по отдельности организовали встречи с фармацевтическими компаниями, производителями медицинского оборудования, а также предприятиями, занимающимися изготовлением косметики. Представители этих коммерческих организаций высказали пожелания и мнения по поводу правительственных мер, касающихся разработки новых препаратов, устранения скрытых рисков и стимулирования интенсивного отраслевого развития.

Согласно плану китайского правительства, Хайнань должен стать крупным международным центром оздоровительного туризма. В феврале 2013 года Госсовет КНР одобрил инициативу по формированию на острове передового фармацевтического кластера. С этой целью на востоке региона была основана инновационная зона "Лэчэн". Она находится всего в нескольких минутах езды на автомобиле от места, где ежегодно проводится Боаоский азиатский форум, и считается "медицинской визитной карточкой" острова.

В связи с активными мерами властей по созданию в провинции благоприятного климата для инвесторов там появляется все больше современных клиник и санаториев. Кроме того, к Хайнаню проявляют повышенный интерес многие транснациональные фармацевтические компании.