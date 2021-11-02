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Цена газа в Европе поднялась выше $850 за 1 тыс. куб. м

Общий рост цены за день составляет более 6%

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Цена газа в Европе в ходе торгов во вторник поднялась выше $850 за 1 тыс. куб. м после того как накануне опускалась ниже $740, свидетельствуют данные биржи ICE.

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Цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах сегодня выросла до $854 за 1 тыс. куб. м, или €71,155 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч). Общий рост цены за день составляет более 6%.

Вчера цена газа в пике почти достигала $890 за 1 тыс. куб. м, однако затем в течение дня снижалась и опускалась ниже $740.

Цена газа в Европе начала снижаться на прошлой неделе после того как президент России Владимир Путин поручил "Газпрому" после завершения закачки газа в подземные хранилища в РФ 8 ноября увеличить поставки в хранилища компании в Европе. Руководитель "Газпрома" Алексей Миллер заверил, что газовый холдинг выполнит это поручение.

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