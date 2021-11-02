Калининградский янтарный комбинат досрочно выполнил годовой план, добыв 450 тонн янтаря

КАЛИНИНГРАД, 2 ноября. /ТАСС/. Калининградский янтарный комбинат (КЯК, входит в структуру Ростеха) выполнил годовой план по добыче янтаря на два месяца раньше срока. На 25 октября добыто 450 тонн минерала, сообщила во вторник пресс-служба предприятия.

"Несмотря на продолжающуюся пандемию и связанные с ней ограничения, мы достигли планового показателя в 450 тонн на два месяца раньше срока", - отметил генеральный директор комбината Михаил Зацепин, которого цитирует пресс-служба.

Сезон добычи янтаря в текущем году начался 8 апреля. 14 июня работники Приморского карьера, где ведется промысел, выполнили треть годового плана, добыв 150 тонн янтаря-сырца. К 1 октября было добыто 427 тонн (на 1 октября 2020 года - 329,9 тонны), а также 20 самородков весом свыше 1 кг - в аналогичном периоде 2020 года - 14.

За девять месяцев 2021 года реализовано 504,7 тонн янтаря-сырца на сумму 2,5 млрд рублей без НДС. Продажи осуществлялись в рамках организованных торгов - на электронной торговой площадке биржи "Санкт-Петербург" и аукционах для переработчиков. Кроме того, в текущем году между Калининградским янтарным комбинатом и Кластером янтарной промышленности Калининградской области был подписан первый прямой договор о поставке до конца текущего года 25 тонн янтаря-сырца различных фракций на сумму 205,2 млн рублей с НДС. Ключевое условие соглашения - переработка сырья в регионе. 1 октября 2021 года состоялась поставка первых 5 тонн на сумму 41 млн рублей с НДС. Объем перечисленных налогов в бюджеты всех уровней превысил 842,6 млн рублей.

АО "Калининградский янтарный комбинат" образовано 21 июля 1947 года на базе Кенигсбергской янтарной мануфактуры. Комбинат - единственное в России и крупнейшее в мире промышленное предприятие по добыче янтаря, расположенное в поселке Янтарном Калининградской области, где сосредоточено порядка 90% мировых янтарных запасов. В 2013 году, согласно указу президента РФ Владимира Путина, комбинат был передан под управление государственной корпорации "Ростех". В 2020 году добыто 525 тонн янтаря, что составило исторический рекорд по объемам добычи на Приморском карьере, разрабатываемом с 1976 года. Янтарь-сырец реализуется на электронной торговой площадке АО "Биржа "Санкт-Петербург" и аукционах для переработчиков. Янтарный комбинат является предприятием полного цикла - от добычи сырья до изготовления готовой ювелирной и сувенирной продукции. Средняя заработная плата на предприятии в 2021 году составила более 62 тыс. рублей, фактическая численность работников - 985 человек. Объем перечисленных налогов в бюджеты всех уровней на 1 октября текущего года превысил 842,6 млн рублей.