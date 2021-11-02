Энергопотребление в России в октябре выросло на 6,4%

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Потребление электроэнергии в России в октябре 2021 года составило 94,4 млрд кВт⋅ч, что на 6,4% выше, чем в октябре 2020 года, говорится в пресс-релизе "Системного оператора" Единой энергосистемы (СО ЕЭС) России.

Выработка электроэнергии за отчетный период увеличилась на 7,7% в годовом выражении - до 96,6 млрд кВт⋅ч.

При этом в ЕЭС России энергопотребление возросло на 6,5% (92,9 млрд кВт⋅ч), а производство - на 7,7% (95,2 млрд кВт⋅ч).

Тепловые электростанции (ТЭС) в ЕЭС России в октябре произвели 51,5 млрд кВт⋅ч электроэнергии, что на 18,6% больше, чем годом ранее. При этом гидроэлектростанции уменьшили выработку на 3,7%, до 17,1 млрд кВт⋅ч, а атомные станции - на 5,8%, до 20 млрд кВт⋅ч. Электростанции промышленных предприятий нарастили производство на 3,8%, до 6 млрд кВт⋅ч.