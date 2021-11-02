Bank of America прогнозирует удорожание нефти до $120 за баррель к июню 2022

НЬЮ-ЙОРК, 2 ноября. /ТАСС/. Цена на нефть марки Brent может возрасти к концу июня 2022 года до $120 за баррель. Об этом со ссылкой на прогноз экспертов американского инвестиционного банка Bank of America сообщило в понедельник агентство Bloomberg.

Аналитики банка считают, что нынешний энергетический кризис, вызвавший рост цен на энергоносители в мире, неизбежно повлечет за собой и удорожание фьючерсных контрактов на нефть. Такого мнения, в частности, придерживается аналитик Bank of America Франциско Блэнч.

Ряд экспертов указывает на то, что цены на нефть быстро приближаются к отметке $100 за баррель на фоне обозначившегося превышения спроса над предложением и снижения инвестиций в развитие альтернативных источников энергии. И эта тенденция к росту, полагают они, будет проявляться все более отчетливо в обозримом будущем.

Чуть ранее банк Goldman Sachs обнародовал отчет, согласно которому рынок нефти только укрепляется и пребывает в "рекордном и длительном дефиците", что может привести к росту спроса на нефть до максимального за всю историю уровня уже в начале 2022 года. По его оценкам, дефицит предложения на рынке нефти оценивается в 2,5 млн б/с второй месяц подряд, что чревато снижением ее запасов до самого низкого уровня за последние 13 лет и, соответственно, ростом цен. Эксперты банка исходят из того, что снижение цен на нефть - на прошлой неделе цена марки Brent превысила $86,7 за баррель, но затем снова опустилась в район $83 - является временным на "бычьем" рынке, и к концу года она может подорожать до $90 за баррель.