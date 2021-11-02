Аграрии Новосибирской области получат 1,2 млрд рублей в качестве господдержки

НОВОСИБИРСК, 2 ноября. /ТАСС/. Более 1,2 млрд рублей на возмещение части затрат по производству зерновых культур, на приобретение кормов и другие меры господдержки получат сельхозорганизации в Новосибирской области, где в начале осени наблюдалось отставание в уборке зерновых из-за плохих погодных условий. Об этом сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.

В начале октября режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели в двух районах Новосибирской области, где ранее было зафиксировано отставание от темпов уборки зерновых, связанное с неблагоприятными погодными условиями на территории области - осадками, переувлажнением почвы, которые препятствуют проведению уборочной кампании. В течение нескольких недель отставание удалось сократить, по итогам уборочной в регионе собрали 3,4 млн тонн зерновых, что почти на 30% выше показателей прошлого года.

"Как сообщил заместитель председателя правительства Новосибирской области - министр сельского хозяйства Евгений Лещенко, в рамках госпрограммы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области" до конца 2021 года до сельхозпроизводителей планируется довести 1 млрд 277 млн рублей средств государственной поддержки, в том числе по двум новым направлениям субсидирования: это компенсация части затрат на приобретение кормов для молочного крупного рогатого скота, по данной мере предусмотрено 412 млн рублей, и возмещение части затрат на производство и реализацию зерновых культур, здесь финансирование составит 163 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе облправительства, с начала года по госпрограмме аграриям уже перечислено 2 млрд 341 млн рублей. В 2021 году региональную госпрограмму пополнили сразу пять новых мер государственной поддержки, предусматривающих возмещение части затрат на закупку продовольственной пшеницы, на реализацию произведенных и реализованных хлебобулочных изделий, на приобретение кормов для молочного крупного рогатого скота, на производство и реализацию зерновых культур, а также на доставку приобретенных грубых, сочных и концентрированных кормов. Сейчас в регионе действует более 40 мер господдержки аграриев.

В структуре экспорта Новосибирской области значительную долю занимает продукция АПК. Барабинская степь, находящаяся в пределах Новосибирской и Омской областей, - важнейший район молочного животноводства, маслоделия и земледелия всей Западной Сибири.