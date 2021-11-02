В Москве за 11 лет открыли более 1,1 тыс. новых промпредприятий

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Более 1,1 тыс. новых промышленных предприятий открылось на территории Москвы за 11 лет, из них около 30% - высокотехнологичные производства. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"За последние 11 лет на территории Москвы открылось 1 150 новых промышленных предприятий. Из них около 30% - высокотехнологичные производства. <...> Новые предприятия, локализовавшие производства в столице за последние 11 лет, привлекли в экономику города 8,5 млрд рублей и дали более 42 тыс. рабочих мест инженерам, конструкторам, строителям и ученым. Больше всего новых организаций открылось в сфере радиоэлектроники и приборостроения - 190", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он уточнил, что сегодня в этой отрасли в общей сложности работает 412 компаний, на которых трудится почти 100 тыс. человек. Также среди лидеров медицинская промышленность: с 2010 года в Москве зарегистрировалось около 100 новых компаний.

По словам руководителя столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова, город оказывает разноплановую поддержку предприятиям, которые хотят начать работу на территории Москвы: от помощи с подбором земельных участков до налоговых льгот.

"Например, с 2016 года действует механизм предоставления земли в аренду без торгов в рамках масштабного инвестиционного проекта. Только с начала этого года было принято 12 решений о выделении земельных участков общей площадью свыше 11 га. В реализацию этих проектов инвесторы вложат более восьми миллиардов рублей и планируют создать свыше 1,5 тыс. новых рабочих мест", - уточнил он.

Кроме того, если производство имеет стратегическое значение для столицы, выпускает, например, лекарства или детское питание, Москва готова заключить офсетный контракт и гарантировать сбыт продукции в течение определенного времени. Город подписал уже пять таких контрактов, в рамках которых появятся заводы по производству лекарственных препаратов, медицинских изделий и детского питания - инвесторы будут поставлять товары для нужд города. Это обеспечит москвичей доступной и качественной продукцией, а на предприятиях появятся новые рабочие места. Инвестиции в проекты составляют 12,9 млрд рублей.