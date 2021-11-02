В Северной Осетии ввод жилья с начала года вырос на 16,4%

ВЛАДИКАВКАЗ, 2 ноября. /ТАСС/. Ввод жилья в Северной Осетии в январе-сентябре 2021 года увеличился на 16,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается на сайте Северо-Кавказстата.

"Ввод жилья в январе-сентябре этого года составил 240,7 тыс. кв. м, что на 16,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении.

Доля индивидуального жилищного строительства достигла 66% от общего объема введенного жилья (158 783 кв. м общей площади), или в 2,8 раза больше уровня соответствующего периода 2020 года.

Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности "Строительство" в январе-сентябре 2021 года был равен 9,89 млн рублей, что составляет 93,5% к уровню соответствующего периода предыдущего года.