Белый дом сообщил, что США помогут ЮАР в переходе от угля к чистым источникам энергии

ГЛАЗГО /Великобритания/, 2 ноября. /ТАСС/. США и страны Европы намерены помочь ЮАР привлечь $8,5 млрд с целью ее перехода от угля к экологически чистым источникам энергии. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте Белого дома.

"США, Великобритания, ЕС, Франция и ФРГ объявят о своем сотрудничестве с ЮАР в проведении курса по переходу от угля к чистой энергетике посредством создания новых рабочих мест и возможностей для южноафриканцев, занятых в угледобывающей отрасли или связанных с ней. Цель этого партнерства - предотвратить выброс до 1-1,5 гигатонны [загрязняющих веществ] в течение последующих 20 лет", - отмечается в тексте.

В качестве "поддержки ускоренного перехода ЮАР к экономике с низким уровнем выбросов" стороны намерены "на первом этапе привлечь $8,5 млрд с помощью различных механизмов, в том числе грантов, льготных кредитов, инвестиций и других способов стимулирования частного сектора".

В Белом доме также проинформировали о новых инициативах в поддержку "зеленого перехода" иностранных экономик. Агентство США по международному развитию при Госдепартаменте планирует потратить $250 млн с целью привлечения $2,5 млрд инвестиций частного сектора в проекты по переходу к экологичной экономике по всему миру в рамках одной из инвестиционных программ. Кроме того, это ведомство намерено вложить $100 млн в течение 10 лет в различные реформы государственного управления, связанные с устранением препятствий для инвестиций в зеленую энергетику, в рамках американо-европейской инициативы.