В АТОР сообщили, что доля аннуляций туров по России на ноябрьские праздники выросла до 25%

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Доля аннуляций туров по России в период нерабочих дней ноября выросла к концу прошлой недели до 25%, сообщила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

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"Аннуляций сначала вообще не было, было очень много заявок, но до аннуляций дело не дошло. Потом, когда поставили кордоны в Севастополе и в Москве объявили [о введении ограничений из-за коронавируса], пошли аннуляции. Сначала это было 15-20%, к концу недели 25%", - сказала Ломидзе.

Чаще всего россияне отменяли туры в Крым, Санкт-Петербург и Калининград, при этом Крым и Санкт-Петербург остались в пятерке самых продаваемых направлений на ноябрьские праздники, отметила эксперт.

Ранее Ломидзе заявила об аннуляции порядка 20% туров по регионам России на период ноябрьских праздников. Генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин сообщил, что около 30% туров в Крым и Севастополь на период нерабочих дней аннулированы в связи с новыми ограничениями из-за коронавируса. По его словам, в целом доля отмененных путевок по России не превышает 15%, аннуляции компенсируются спросом на отдых в дополнительные нерабочие дни.

20 октября президент России Владимир Путин установил в стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября включительно. В ряде регионов приняли решение объявить их раньше.