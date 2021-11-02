Кубань направит на поддержку социального предпринимательства более 8 млн рублей

КРАСНОДАР, 2 ноября. /ТАСС/. Власти Краснодарского края впервые направят более 8 млн рублей на поддержку и развитие социального предпринимательства в регионе, заявил журналистам во вторник председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

"Мы провели планерку, на которой подвели промежуточные итоги реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". В числе ключевых вопросов обсудили перспективы развития социального предпринимательства в Краснодарском крае. Сейчас в данный перечень включено 50 соцпредприятий, соответствующий плановый показатель на Кубани в 2021 году перевыполнен почти в три раза. Тем, кто состоит в перечне, будут оказаны комплексные услуги, в числе которых и предоставление финансовой поддержки в виде грантов. В декабре этого года на эти цели будет направлено более 8 млн рублей", - сообщил Бурлачко.

Поправки в краевой закон "О развитии малого и среднего предпринимательства", закрепляющие понятие социального предпринимательства на Кубани, были внесены в 2019 году. Средства на господдержку данной категории предпринимателей выделяются впервые, финансирование будет осуществляться как за счет федерального, так и за счет краевого бюджетов.

"Мы объективно оцениваем результаты своей деятельности и понимаем, что 50 предприятий, состоящих в перечне, не предел, нам есть еще куда расти и есть зачем. Считаем, что социальное предпринимательство должно стать одним из трендов развития экономики Краснодарского края. Бизнес должен быть ориентирован не только на получение выгоды, но и направлен на решение социальных проблем граждан, на помощь людям незащищенных социальных слоев. Задача краевых властей в данном вопросе - оказывать поддержку этим организациям и предпринимателям", - резюмировал председатель краевого Заксобрания.