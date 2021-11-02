Инвесторам в Хабаровском крае предоставят помощь в строительстве инфраструктуры

ТАСС, 2 ноября. Инвесторы, реализующие в Хабаровском крае новые инвестиционные проекты (НИП), смогут получить господдержку при строительстве инфраструктуры. Об этом во вторник сообщается на сайте регионального правительства.

"В Хабаровском крае опробуют новые меры господдержки инвесторов. Речь идет об участии в новых инвестиционных проектах (НИП). Теперь помимо налоговых льгот и преференций, регионы могут предложить инвесторам помощь в строительстве инженерной, транспортной, коммунальной и энергетической инфраструктуры. Средства на эти цели выделяются из сумм, освободившихся в результате переформатирования задолженности по бюджетным кредитам, иначе говоря - реструктуризации", - говорится в сообщении.

Регион сможет не возвращать заемные средства в федеральный бюджет, а направить их на развитие инфраструктуры. При этом задолженность будет списываться: кредит гасится исходя из суммы налогов, которые поступят в федеральный бюджет от реализации НИП - проектов, предусматривающих реконструкцию или строительство объектов инфраструктуры после 1 января 2021 года.

"В перечне НИП, который Хабаровский край направил в Минэкономразвития РФ, пять проектов общей стоимостью 35 млрд рублей. Объем бюджетных инвестиций на инфраструктуру по этим НИП - 1,6 млрд рублей", - сообщил и.о. министра инвестиционного развития и предпринимательства края Максим Тарасов.

В заявку НИП от региона вошли пять предприятий, в том числе ООО "Броско", возводящее многофункциональный комплекс с гостиницей и водно-оздоровительным комплексом, с объемом инвестиций - 7,5 млрд рублей. АО "Международный авиатерминал Хабаровск" строит новый пассажирский терминал международных авиалиний, с привлечением 5,22 млрд рублей. Проект по освоению Правоурмийского оловорудного месторождения, проект по строительству транспортно-перегрузочного комплекса по перевалке сжиженных углеводородных газов в бухте Эгге и проект по строительству тепличного комплекса на территории ТОР Хабаровск.

Сейчас Минэкономразвития РФ формирует перечень НИП. Ожидается, что в начале следующего года инвесторам предоставят заявленные субсидии из краевого бюджета.