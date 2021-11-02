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Энергетический кризис в Европе
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Песков: планы РФ по наращиванию поставок газа в Европу после 8 ноября остаются в силе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Сергей Бобылев/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Россия не меняет своих планов по поставкам газа в Европу после 8 ноября, когда будут заполнены ее собственные газовые хранилища. Об этом заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия выполняет все обязательства [по поставкам газа], выполняет четко и даже с превышением этих обязательств. Ориентировка президента России [Владимира Путина] на этот счет, конечно же, остается в силе", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, намерена ли Москва увеличивать поставки газа в Европу после 8 ноября. Он подчеркнул, что "президент именно об этом говорил".

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РоссияПесков, Дмитрий СергеевичЭнергетический кризис в Европе
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