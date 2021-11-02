Единый стандарт школьного питания утвердят на Ямале до конца года

ТАСС, 2 ноября. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа утвердят до конца 2021 года стандарт по обеспечению горячим питанием школьников с едиными правилами для всего региона, в том числе по составлению меню и определению льготников. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе окружного правительства по итогам заседания под председательством губернатора Ямала Дмитрия Артюхова.

"Глава региона подчеркнул необходимость единых правил для всех муниципалитетов в части составления меню, материально-технического обеспечения школьных столовых, финансовой модели, осуществления производственного контроля, определения льготных категорий. Для этого в округе разрабатывается единый стандарт оказания услуг по обеспечению учеников горячим питанием. Проект уже подготовлен и планируется к утверждению до конца года", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, для всех муниципалитетов введут единую стоимость продуктового набора, разница может быть только за счет расходов на логистику. "Мы готовы предложить свою помощь при внедрении регионального стандарта - готовы разъяснять работникам столовых и родителям новые правила, контролировать ситуацию в столовых", - сказала председатель комитета Заксобрания округа по социальной политике Надежда Гудкова.

Также регион намерен до конца года принять участие в пилотном проекте мониторинга ситуации с питанием Новосибирского научно-исследовательского института гигиены Роспотребнадзора, который позволит оценить текущее меню, посещаемость столовых, количество несъеденных блюд и выработать специальное меню для детей с особенностями здоровья. В мониторинге примут участие 43 школы в 13 муниципалитетах. Проект стартует 15 ноября.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 2020 года предложил организовать бесплатное горячее питание для всех учеников с первого по четвертый классы. По данным Роспотребнадзора, в 2020-2021 учебном году 99,8% учащихся начальных классов во всех регионах стали получать такое питание, в то время как в предыдущем учебном году горячим питанием были обеспечены младшеклассники только в 18 регионах. В сентябре текущего года в Минпросвещения заявляли, что бесплатное горячее питание сейчас получают 100% учеников начальных классов российских школ.