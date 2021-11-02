Росатом построит четыре энергоблока для Баимского ГОК почти за 200 млрд рублей

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Атомэнергомаш (машиностроительный дивизион госкорпорации "Росатом") построит для ФГУП "Атомфлот" (предприятие Росатома) четыре модернизированных плавучих энергоблока (МПЭБ) за 190,23 млрд рублей. Как следует из документов, размещенных на сайте госзакупок, плавучие энергоблоки должны быть поставлены заказчику в срок до 31 июля 2031 года.

МПЭБ будут разрабатываться на базе технических решений плавучего энергоблока "Академик Ломоносов", который в настоящее время пришвартован в порту города Певек (Чукотский автономный округ) и обеспечивает регион электроэнергией и теплом. Как указано в техническом задании (ТЗ), каждый модернизированный плавучий энергоблок должен обеспечивать выдачу в береговые сети не менее 106 МВт электроэнергии, для чего он будет оснащен двумя ядерными реакторными установками РИТМ-200С.

На случай нештатных ситуаций проект предусматривает автономность МПЭБ по ряду показателей. В частности, по запасам пресной воды - 20 суток (из расчета 250 л/чел в сутки); провизии - два месяца на 60 человек; топлива и масла для резервных дизель-генераторов, аварийных дизель-генераторов и вспомогательного котла - 30 суток.

В конструкции МПЭБ предусмотрены защитные оболочки, которые, как отмечается в ТЗ, являются одним из барьеров на пути возможного распространения радиоактивных веществ и должны предотвращать распространение радиоактивных продуктов и обеспечивать безопасность экипажа и населения во всех режимах эксплуатации. Для дополнительного ограничения утечки радиоактивных веществ в другие части МПЭБ и окружающую среду защитные оболочки, помещения жидких и твердых РАО должны быть заключены в водогазонепроницаемое защитное ограждение.

Как ранее сообщил ТАСС директор по судостроению и оптимизированным плавучим энергоблокам (ОПЭБ) АО "Атомэнергомаш" Владимир Аптекарев, первые два корпуса МПЭБ будет строить китайская верфь Wison (Nantong) Heavy Industry Co Ltd. Причина - загруженность российских верфей и их неспособность выполнить заказ в нужные сроки. По условиям контракта с китайскими судостроителями, первый корпус будет поставлен в Россию до 2 октября 2023 года, а второй - до 2 февраля 2024 года.

3 сентября во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума ФГУП "Атомфлот" и ООО "ГДК Баимская" в рамках реализации комплексного плана инвестиционного проекта по освоению Баимской рудной зоны подписали соглашение о поставке электроэнергии для обеспечения работы Баимского ГОКа. Согласно этому документу, Росатом обеспечит электроэнергией крупнейший по оцененным запасам меди и золота проект на постсоветском пространстве, а Атомфлот поставит четыре МПЭБ с установленной мощностью не менее 106 МВт каждый, с вводом в эксплуатацию в районе мыса Наглейнын первых двух энергоблоков к началу 2027 года, третьего - к началу 2028 года, четвертого - к началу 2031 года.