Рост доходов Москвы в 2021 году составит 20%

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Доходы столицы по итогам 2021 года превысят доходы 2020 года на 20% и составят 3,1 трлн рублей. Об этом сообщила во вторник руководитель департамента финансов столицы Елена Зяббарова.

"Проект бюджета города Москвы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов <...> сформирован на основе базового сценария прогноза социально-экономического развития Москвы, который предусматривает восстановление экономики в текущем году и устойчивые темпы экономического роста в следующие три года. Рост валового регионального продукта прогнозируется на уровне 3% ежегодно. По итогам текущего года доходы бюджета Москвы оцениваются в 3,1 трлн рублей. Мы ожидаем, что рост доходов по сравнению с уровнем сложного 2020 года составит 20%", - сказала сказала Зяббарова в ходе заседания комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике.

Она добавила, что положительное влияние на восстановление городской экономики в текущем году оказали изменения налогового законодательства, принятые на федеральном уровне. Предприниматели, деятельность которых связана с разработкой и реализацией программного обеспечения, с 2021 года смогли воспользоваться нулевой ставкой по налогу на прибыль, зачисляемому в городской бюджет, а также пониженными тарифами по страховым взносам. По ее словам, объем поддержки по данной налоговой мере за счет бюджета города составляет более 10 млрд рублей.

"Еще одно важнейшее обстоятельство, позволившее бюджету преодолеть последствия пандемии - это высокая диверсификация московской экономики. В бюджете столице нет бюджетообразующих отраслей, а самые крупные отрасли: финансово-кредитная отрасль, торговля составляют 16% в общем объеме поступлений в городскую казну. Доля доходов нефтегазовых компаний - менее 5%, а в 2011 году вклад нефтегазовых компаний составлял 17% в доходную часть бюджета", - сказала руководитель департамента.

Зяббарова отметила, что поступления от малого и среднего бизнеса, напротив, ежегодно возрастают и в текущем году составят почти 24%. "Это лучший показатель за все годы. Таким образом, в настоящее время высокий восстановительный рост доходов бюджета практически завершен. В предстоящие три года ежегодное увеличение доходной части будет происходить более умеренными темпами: 5,2% в 2022 году и по 5,6% в 2023 и 2024 годах", - подчеркнула она.

Министр правительства Москвы добавила, что поступления налога на доходы физических лиц прогнозируются в объеме 1,465 трлн рублей. Доля налога на доходы физических лиц в структуре доходов бюджета - около 45%. "НДФЛ является наиболее стабильным и надежным источником городского бюджета. Многолетняя политика по стимулированию занятости высокотехнологичных инновационных компаний обеспечила устойчивость московского рынка труда и создала условия для его быстрой адаптации к меняющейся ситуации. Во многом благодаря широкому распространению дистанционных форм занятости, переходу бизнеса на работу в онлайн по итогам прошлого года поступления налога на доходы физических лиц к уровню допандемийного 2019 года не только не упали, но и увеличились на 11,2%", - заключила Зяббарова.

О проекте бюджета

Проект бюджета столицы на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов внесли в Мосгордуму 15 октября. Депутаты столичного парламента рассмотрели документ на заседании всех профильных комиссий. Рассмотрение документа в первом чтении запланировано на пленарном заседании Мосгордумы, которое состоится в среду, 3 октября.

Доходы Москвы в 2022 году, согласно одобренному правительством города проекту закона о бюджете, превысят 3,261 трлн рублей, расходы составят более 3,633 трлн рублей. В 2023 году доходы столицы составят 3,444 трлн рублей, расходы запланированы в размере 3,732 трлн рублей. В 2024 году данные параметры будут равны 3,637 трлн и более 3,862 трлн соответственно. Дефицит бюджета в 2022 году составит 372 млрд рублей, в 2023 году - 288 млрд рублей, в 2024 году - 225,1 млрд рублей.