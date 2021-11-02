ФАС одобрила ходатайство компании Абрамовича о приобретении прямой доли в "Распадской"

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила ходатайство крупнейшего акционера сталелитейной компании Evraz - Greenleas International Holdings Ltd. Романа Абрамовича - о приобретении 26,74% голосующих акций производителя угля ПАО "Распадская". Об этом говорится в материалах службы.

Приобретение является частью выделения "Распадской", в которой Evraz принадлежит 93,24% голосующих акций, в отдельный бизнес.

ФАС установила, что сделка, заявленная в ходатайстве, не приведет к ограничению конкуренции, и приняла решение о его удовлетворении, говорится в материалах антимонопольного ведомства.

Evraz ранее сообщал, что намерен выделить "Распадскую" в отдельный бизнес при получении всех требующихся одобрений до конца 2021 года. В октябре сталелитейщик отмечал, что продолжает проводить работу по структуре потенциального выделения, но окончательного решения совета директоров Evraz о том, проводить ли его, принято не было.

Также ранее сообщалось, что в случае выделения сталелитейщик намерен распределить акции "Распадской" между своими акционерам пропорционально их долям владения в Evraz. Greenleas International Holdings Ltd. владеет 28,64% голосующих акций Evraz.

В пресс-службе ФАС ТАСС сообщили, что других ходатайств на приобретение долей в "Распадской" в ведомство не поступало.

О компаниях

Evraz является вертикально интегрированной металлургической и горнодобывающей компанией с активами в России, США, Канаде, Чехии и Казахстане. Evraz входит в число крупнейших производителей стали в мире.

Greenleas International Holdings Ltd. Романа Абрамовича владеет 28,64% голосующих акций Evraz, Abiglaze Ltd. Александра Абрамова - 19,32%, Crosland Global Limited Александра Фролова - 9,65%. Геннадию Козловому принадлежат 5,74% голосующих акций компании, Максим Воробьев является держателем 3,01% голосующих акций.

ПАО "Распадская" - крупнейший производитель коксующегося угля в РФ. Производственный комплекс компании включает в себя семь шахт, два разреза и три обогатительных фабрики в Кемеровской области и одну шахту в Туве. Запасы компании составляют 1,9 млрд тонн угля. "Распадская" производит все марки коксующегося угля.