Более 31 тыс. домовладений подключат к сетевому газу в Свердловской области к 2023 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноября. /ТАСС/. Сетевой природный газ до конца 2022 года станет доступен еще для 31,5 тыс. частных домовладений в Свердловской области, сообщили в департаменте информационной политики региона во вторник. В области проведена окончательная актуализация плана догазификации территорий на 2021-2022 год.

"Согласно документу, до конца указанного периода доступ к сетевому природном газу получат 31 466 частных домовладений. Из всех источников финансирования на эти цели будет потрачено без малого 5,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

По словам министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова, к настоящему времени в адрес единого оператора газификации от жителей области поступила 9 801 заявка. По 2 271 из них уже заключены договоры на выполнение работ. "По плану, газ до границ указанных участков будет подведен в конце этого - начале следующего текущего года. За счет подключения к сетям бытовые условия и комфортность проживания смогут улучшить около восьми тысяч человек. Оставшиеся дома будут "браться в работу" по мере поступления заявок и готовности к проведению соответствующих работ со стороны собственников", -цитирует департамент Смирнова.

Губернатор Евгений Куйвашев ранее заявлял, что к 2030 году доступ к сетевому природному газу будут иметь 90% жилых домов. Общий уровень газификации в регионе по состоянию на август составляет 77%.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в апреле 2021 года поручил в 2021-2022 годах ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения. Речь идет о догазификации тех населенных пунктов, где до 2020 года были проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети, а их расстояние от газораспределительной сети до земельного участка потребителя не превышает 200 м, объем потребления газа - не более 7 куб. м в час. В рамках этой программы газ будет бесплатно подведен к границе участка, а от забора до самого дома - уже за счет собственника.