В ставропольской станице построили водовод более чем за 145 млн рублей

ПЯТИГОРСК, 2 ноября. /ТАСС/. Магистральный водовод к станице Ессентукской построили на Ставрополье, направив на работы свыше 145 млн рублей. Он снимет круглогодичную проблему нехватки воды в населенном пункте, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе министерства жилищно-коммунального хозяйства края.

"В Предгорном округе Ставрополья завершена реализация одного из самых ожидаемых проектов в сфере водоснабжения в крае - строительство магистрального водовода к станице Ессентукской. Ресурс по новому трубопроводу уже подали потребителям. Проект реализован в рамках регионального проекта "Чистая вода" нацпроекта "Жилье и городская среда", финансирование - 145,8 млн рублей обеспечил бюджет Ставропольского края", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работы стартовали весной, основная их часть была завершена к августу. Сложность объекта связана с особенностями рельефа и составом, также необходимо было проложить трубопровод через реку Подкумок. Для этого смонтирован специальный переход-ферма. Сам водовод протяженностью более 5,5 км выполнен из полиэтиленовых труб.

"Новую "ветку" трубопровода подключили в действующий реверсный водовод, подающий ресурс от Эшкаконских очистных сооружений водоснабжения на город Ессентуки", - сказано в пресс-релизе. Сообщается, что на финальном этапе провели пуско-наладочные работы, промывку и дезинфекцию водопроводной сети для подачи по новому водоводу качественной питьевой воды.

"В последние несколько лет мы фиксировали большое количество обращений от жителей Ессентукской по поводу острого дефицита воды, особенно в летний период. Это связано с активным развитием и застройкой станицы: водопровод, эксплуатируемый уже более 30 лет, не был рассчитан на такую нагрузку. Чтобы снять проблему нехватки воды в любое время года, было принято решение проложить дополнительный подающий водовод в станицу. Его диаметр больше, чем у действующего, что позволит подавать больший объем ресурса под стабильным давлением", - рассказал министр ЖКХ региона Роман Марченко, слова которого приводятся в сообщении.