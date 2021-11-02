Бюджет на санаторно-курортное лечение в Москве вырастет на 8,6% в 2022 году

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Проектом бюджета Москвы на 2022 год предусмотрено 579,5 млн рублей на санаторно-курортное лечение, что на 8,6% больше по сравнению с этим годом. Об этом во время заседания комиссии Мосгордумы сообщил руководитель столичного департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак.

"В прошлом году на технические средства реабилитации в прошлом году было выделено 750 млн рублей. То есть в этом году 33 тыс. человек благодаря решению прошлого года получают технические средства реабилитации. Что касается санаторно-курортного лечения, в предлагаемом проекте бюджета у нас предусмотрено увеличение на 8,6% - 579,5 млн рублей. Это позволит значительно улучшить качество услуг, которые предоставляются нашим жителям", - сказал Стружак.

Он уточнил, что всего в среднем за год закупается 245 тыс. путевок, что позволяет также исключить какую-либо очередность.

Ранее руководитель департамента финансов столицы Елена Зяббарова сообщила, что расходы на социальную поддержку, здравоохранение и образование в Москве на 2022 году составят более 1,9 трлн рублей, темп роста социальных расходов к уровню 2021 года составит 8,4%.

Проект бюджета столицы на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов внесли в Мосгордуму 15 октября. Депутаты столичного парламента рассмотрели документ на заседании всех профильных комиссий. Рассмотрение документа в первом чтении запланирован на пленарном заседании Мосгордумы, которое состоится в среду, 3 октября.

Доходы Москвы в 2022 году, согласно одобренному правительством города проекту закона о бюджете, превысят 3,261 трлн рублей, расходы составят более 3,633 трлн рублей. В 2023 году доходы столицы составят 3,444 трлн рублей, расходы запланированы в размере 3,732 трлн рублей. В 2024 году данные параметры будут равны 3,637 трлн и более 3,862 трлн соответственно. Дефицит бюджета в 2022 году составит 372 млрд рублей, в 2023 году - 288 млрд рублей, в 2024 году - 225,1 млрд рублей.