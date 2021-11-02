Социальные расходы Москвы в 2022 году вырастут на 8,4%

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Расходы на социальную поддержку, здравоохранение и образование в бюджете Москвы на 2022 год составят более 1,9 трлн рублей, что на 8,4% больше уровня 2021 года. Об этом во вторник на заседании комиссии Мосгордумы сообщила руководитель департамента финансов столицы Елена Зяббарова.

"Расходы бюджета Москвы на 2022 год запланированы в объеме 3,6 трлн рублей. Главные приоритеты в расходах сохранены - это социальная направленность, безусловное выполнение всех обязательств города и развитие инфраструктуры. <...> Расходы на социальную поддержку, здравоохранение, образование, культуру, спорт и другие социальные мероприятия составит более 53% от общего объема расходов городского бюджета - свыше 1,9 трлн рублей. <...> Темп роста социальных расходов на 2022 год - 8,4% к уровню 2021 года", - сказала Зяббарова.

В проекте бюджета на образование предусмотрены средства в объеме 363 млрд рублей, из них 70% направляется на финансовое обеспечение услуг, оказываемые дошкольными, общеобразовательными организациями.

Общий объем расходов, направленный на укрепление и развитие материально-технической базы учреждений социальной сферы в 2022 году, составит 165 млрд рублей, а за три года - 468 млрд рублей. Из этой суммы в сферу образования будет направлено почти 96 млрд рублей. Предусмотрено проведение масштабных работ по оснащению школ инновационным оборудованием, модернизацией мастерских колледжей.

"Также в следующем году начнется комплексная модернизация систем пожарной безопасности в образовательных организациях", - добавила Зяббарова.