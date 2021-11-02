Мишустин: Россия и Казахстан по итогам года должны выйти на рекордные показатели торговли

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Россия и Казахстан по итогам года должны выйти на рекордные показатели взаимной торговли, товарооборот за восемь месяцев уже вырос на треть по сравнению с 2020 годом. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник на встрече с казахстанским коллегой Аскаром Маминым.

"Торгово-экономическое сотрудничество сегодня развивается очень хорошими темпами, товарооборот наш вернулся на траекторию роста, и уже с января по август его объем увеличился более чем на треть по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и превысил уже $16 млрд", - сказал Мишустин.

"По итогам года, абсолютно уверен, мы должны выйти на рекордные показатели взаимной торговли, что не может нас не радовать", - продолжил глава российского кабмина.

Комментируя реплику Мамина об иностранных инвестициях в Казахстан, премьер-министр РФ отметил, что "Россия в этом смысле может в этом статистическом отчете звучать как братский сосед" республики. "В любом варианте это не может не радовать, объем инвестиций повышается с обеих сторон", - заключил Мишустин.

Перед началом встречи председатели правительств также приняли участие в протокольной церемонии фотографирования.

Как накануне сообщила пресс-служба кабмина, премьер-министры обсудят ключевые вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, реализацию крупных совместных проектов в энергетической, промышленной, транспортной и других областях. Мишустин и Мамин также поговорят об актуальных вопросах взаимодействия в Евразийском экономическом союзе и Содружестве Независимых Государств (СНГ).