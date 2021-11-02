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Единороссы предложили увеличить расходы бюджета на развитие села и ремонт дорог

Депутаты предлагают внести поправки к проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от "Единой России" предлагают внести к проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы поправки, направленные на увеличение финансирования развития сельских территорий и ремонта дорог.

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"Единая Россия была инициатором запуска программы "Комплексное развитие сельских территорий". На следующий год на эту программу в бюджете заложено 32 млрд рублей. На этот год сумма была примерно такая же, но в течение года выделялись надбавки. Поэтому предлагаю сразу же предусмотреть увеличение финансирования на 4,4 млрд рублей. Это поможет регионам строить дороги, ФАПы, объекты культуры и спорта и создавать новые рабочие места", - отметила зампредседателя думского комитета по аграрным вопросам Юлия Оглоблина во вторник в ходе обсуждения поправок "Единой России" ко второму чтению бюджета.

Таким образом, отметила она, средства пойдут на строительство социально значимых объектов на селе.

Кроме того, партия совместно с правительством разрабатывает поправки, которые увеличат финансирование ремонта дорог. Как отметил в ходе обсуждения поправок депутат Госдумы Олег Гарин, предлагается дополнительно закладывать в бюджет на эти цели 20 млрд рублей ежегодно. По его словам, это позволит в ближайшие три года дополнительно отремонтировать почти 7 тыс. км дорог. "Я напомню, что в целом в рамках программы и в бюджете, который у нас запланирован, мы планируем за 2022, 2023 и 2024 годы по всей стране отремонтировать более 72 тыс. км автомобильных дорог, практически 24 тыс. км ежегодно", - сказал Гарин.

Строительство спортплощадок

Единороссы также предлагают предусмотреть в проекте федерального бюджета на будущую трехлетку дополнительные средства на программу по строительству многофункциональных спортивных площадок в регионах. Как отметил первый замглавы комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Пирог, в партии уже много лет реализуется проект по строительству физкультурно-оздоровительных комплексов на селе и в малых городах. "Эти объекты позволяют не только развивать массовый спорт и здоровый образ жизни, во многих населенных пунктах, откровенно говоря, они становятся настоящим центром притяжения для жителей", - отметил Пирог.

Он отметил, что со следующего года "Единая Россия" совместно с правительством запускает новую программу строительства многофункциональных спортивных площадок. "Они будут включать в себя тренажерный зал, раздевалку, площадку для воркаута, поле для мини-футбола. На эти цели в проекте бюджета на 2022 год предусмотрено 2 млрд рублей, на 2023 год - 2,9 млрд рублей, в 2024 году - уже 3 млрд. Есть предложение к этому объему добавить еще 400 млн на каждый год. Это позволит дополнительно вводить в эксплуатацию 20 многофункциональных спортплощадок в регионах ежегодно", - сообщил Пирог.

Ранее на съезде партии президент РФ Владимир Путин поддержал предложение "Единой России" о создании сети современных спортивных площадок.

Теги
Россия"Единая Россия"Пирог, Дмитрий Юрьевич
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