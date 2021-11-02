Путин: Россия поддерживает подготовленную к конференции в Глазго декларацию по лесам

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Россия поддерживает проект совместной декларации по лесам и землепользованию, подготовленный к 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во вторник в видеообращении к участникам сессии по управлению лесным хозяйством и землепользованием, проходящей в рамках этого форума.

"Россия поддерживает предложенный к утверждению на сегодняшнем заседании проект совместной декларации по лесам и землепользованию. Рассчитываем, что ее реализация будет стимулировать более тесное партнерство всех заинтересованных государств в деле сбережения лесов", - сказал он.

Путин выразил уверенность, что этот документ, "несомненно, послужит достижению целей Парижского соглашения по снижению содержания углекислого газа в атмосфере".

Президент добавил, что Россия в стремлении достичь углеродной нейтральности к 2060 году опирается в том числе на уникальный ресурс своих лесов.

"Поставив задачу построения углеродно нейтральной экономики не позднее 2060 года, Россия опирается в том числе и на уникальный ресурс имеющихся у нас лесных экосистем, их значительный потенциал по поглощению углекислого газа и выработке кислорода. Ведь в нашей стране расположено около 20% всех мировых лесных массивов", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что "сохранение лесов и других природных экосистем является одной из ключевых составляющих международных усилий по решению проблемы глобального потепления, сокращению эмиссии парниковых газов". Эта тема, по словам российского лидера, органично вписывается в многоплановую повестку дня климатической конференции в Глазго.

Путин сообщил, что Россия принимает самые серьезные и энергичные меры для сохранения лесов, совершенствует управление лесным хозяйством, борется с незаконными рубками и лесными пожарами, увеличивает площади лесовосстановления, последовательно наращивает финансирование на эти цели.