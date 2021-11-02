Цена газа в Европе подскочила более чем на 2%

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Цена газа в Европе в ходе торгов во вторник росла более чем на 2% на новостях об отказе "Газпрома" бронировать дополнительные мощности по прокачке газа через Украину и Польшу в I-III кварталах 2022 г., свидетельствуют данные биржи ICE.

Цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах после публикации результатов аукционов на мощности по прокачке газа подскочила до $820 за 1 тыс. куб. м с $803. Однако после моментного стремительного роста стоимость газа также стремительно вернулась на уровень $800 за 1 тыс. куб. м.

Ранее сегодня "Газпром" не забронировал дополнительные мощности транзита природного газа через Украину в I-III кварталах 2022 года. Российский газовый холдинг также не забронировал на I-III кварталы 2022 года мощности по прокачке газа по трубопроводу Ямал - Европа через Польшу.

О ситуации с ценами на газ

Кризис в газовой отрасли Европы обострился этой осенью после того, как спотовые цены на газ стали стремительно расти и почти достигали 2 тыс. долларов за тыс. куб. м на фоне низкой заполненности газовых хранилищ. По мнению наблюдателей, кризис вызван комплексом факторов. Один из них - взрывной рост спроса на газ в Азии, который привел к росту котировок на азиатском рынке, а также отток поставок с европейского направления. Ухудшило ситуацию и то, что в Европе снизилась доля ветряной генерации. Однако основной причиной высокой волатильности на газовом рынке оказался низкий уровень заполненности газовых хранилищ. По данным на середину октября, европейские подземные газовые хранилища заполнены на 71% от объема газа, поднятого из них в прошлом сезоне.

Цена газа в Европе начала снижаться на прошлой неделе после того, как президент России Владимир Путин поручил "Газпрому" после завершения закачки газа в подземные хранилища в РФ 8 ноября увеличить поставки в хранилища компании в Европе. Руководитель "Газпрома" Алексей Миллер заверил, что газовый холдинг выполнит это поручение.