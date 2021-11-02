Премьер Казахстана заявил, что товарооборот с РФ по итогам года может превысить $20 млрд

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Товарооборот Казахстана и России по итогам года может превысить $20 млрд, для этого есть все возможности. Об этом сообщил премьер-министр республики Аскар Мамин во вторник на встрече в Москве с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

"Уверен, что есть [торгово-экономический] потенциал, который нам необходимо реализовывать. Уверен, что до конца года мы выйдем с вами на объем торговли более чем в $20 млрд, это очень хороший, важный показатель. Все возможности для этого имеются", - сказал Мамин, обратив внимание на то, что объемы торговли между двумя странами в этом году уже заметно выросли по сравнению с 2020 годом.

По его оценке, переговоры в целом проходят на фоне динамичного восстановления экономик РФ и Казахстана, показатель ВВП обоих государств уже превышает допандемийный уровень, и это "очень отрадно".

Мамин также заметил, что объем прямых иностранных инвестиций из РФ в Казахстан по итогам первого полугодия вырос на 20%. Восстанавливается инвестиционное сотрудничество в транзитной транспортной сфере, агропромышленном секторе, строительной индустрии, перечислил председатель правительства Казахстана. В связи с этим он напомнил, что обе страны являются транзитными государствами и имеют большой потенциал, который должны реализовать с учетом развития торговли между Азией и Европой в целом.

Как накануне сообщила пресс-служба кабмина РФ, премьеры России и Казахстана обсудят ключевые вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, реализацию крупных совместных проектов в энергетической, промышленной, транспортной и других областях. Мишустин и Мамин также поговорят об актуальных вопросах взаимодействия в Евразийском экономическом союзе и Содружестве Независимых Государств.