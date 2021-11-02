В Молдавии заявили, что оплатили "Газпрому" долг за поставки топлива в сентябре

КИШИНЕВ, 2 ноября. /ТАСС/. Молдавия оплатила "Газпрому" долг за газ, поставленный в сентябре нынешнего года. Об этом сообщил во вторник ТАСС пресс-секретарь компании "Молдовагаз" Александр Барбов.

"Молдавия погасила "Газпрому" долг за газ, накопленный в сентябре нынешнего года. После заключения нового контракта с российской компанией поставки газа в Молдавию начались", - сказал он.

Ранее официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов заявил, что российская компания готова продлить старый контракт на поставки газа Молдавии до 1 декабря, если молдавская сторона полностью оплатит поставки за сентябрь и октябрь текущего года.