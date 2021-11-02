Высокотехнологичный молочный комплекс создадут в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 2 ноября. /ТАСС/. Высокотехнологичный комплекс по производству молока, рассчитанный на 170 голов крупного рогатого скота, будет создан на базе крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ) в Бабаюртовском районе Дагестана, в настоящее время ожидается поставка импортного оборудования, сообщили во вторник в пресс-службе Минсельхозпрода республики.

"Здесь (В КФХ "Абдусаламов" Бабаюртовского района - прим. ТАСС) идет строительство современного высокотехнологичного молочного комплекса на 170 голов. Как рассказал руководитель проекта Ашурбек Джахбаров, в ближайшее время ожидается поступление оборудования немецкой компании Westfalia - европейского лидера по производству техники для молочной промышленности. Молочный комплекс оснащен доильной установкой "Елочка" на 12 голов. Имеются мощности для фильтрации и охлаждения молока", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, как отметили в Минсельхозпроде региона, в настоящее время на территории будущего комплекса построено помещение для содержания телят и зернохранилище мощностью около 700 тонн, завершается строительство откормочного комплекса на 70 голов скота.

"Кроме того, в активной фазе находится строительство убойного цеха мощностью до 30 голов КРС в сутки, что предоставит возможность для забоя скота с соблюдением ветеринарно-санитарных норм не только данного фермерского хозяйства, но и других многочисленных близлежащих малых хозяйств в этой зоне", - отметили в пресс-службе.

По данным Минсельхозпрода Дагестана, в настоящее время в республике насчитывается более 464 тыс. голов крупного рогатого скота - почти 6% от общего поголовья в России и 45,5% всего поголовья в регионах СКФО.