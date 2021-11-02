Почти 50% российских бизнесменов обеспечили вакцинацию более 75% своих сотрудников

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Половина из 7 тыс. опрошенных российских предпринимателей сообщили о том, что обеспечили вакцинацию против коронавируса более 75% сотрудников. Результаты исследования объявил во вторник уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, институт которого проводил опрос.

"Ответы распределились следующим образом: 48% сказали, что у них вакцинировано более 75% сотрудников. Еще 20,2% - что вакцинировано более 50%. Другие 14,2% опрошенных обеспечили прививки от коронавируса менее 50% персонала. И всего лишь у 17,6% вакцинированных - не более 25%", - отметил бизнес-омбудсмен.

По словам Титова, эти данные свидетельствуют, что "вакцинация в бизнесе идет усиленными темпами".

По данным сайта стопкоронавирус.рф, по состоянию на 29 октября вакцинацию от COVID-19 первым компонентом прошли около 56,79 млн россиян, полностью вакцинированы свыше 50,96 млн человек. Уровень коллективного иммунитета достиг 46,8%.