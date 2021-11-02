На развитие МЦД за три года направили более 140 млрд рублей

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Более 140 млрд рублей было выделено на развитие Московских центральных диаметров за три года из московского и федерального бюджетов, а также из средств ОАО "РЖД". Об этом сообщил во вторник первый замруководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Роман Латыпов.

"Финансирование и строительство МЦД осуществляется из трех источников. Первый источник - это федеральный бюджет, и федеральным бюджетом за последние три года было выделено более 30 млрд рублей на данные цели. Второй источник бюджета - это бюджета города Москвы, причем это не только программы, которые вы видите в строчках [расходов] департамента транспорта, эти средства заложены и в строчках департамента строительства, и в строчках комплекса (департамента - прим. ТАСС) ЖКХ и благоустройства. Здесь совокупные затраты городские за последние три года превысили 60 млрд рублей на строительство МЦД", - сказал Латыпов в ходе заседания комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике.

Он добавил, что "третий источник бюджета на строительство линий МЦД - это средства ОАО "РЖД", порядка 50 млрд рублей за последние три года".

"Еще один есть источник [финансирования] - собственные средства Центральной пригородной пассажирской компании, это оператор электричек на Московских центральных диаметрах. Оператор приобретает подвижной состав за собственные средства", - отметил Латыпов.

По его словам, на данный момент ведется строительство третьего и четвертого Московских центральных диаметров, которые свяжут Октябрьскую железную дорогу и Казанское направление МЖД, а также Киевское и Горьковское направления МЖД соответственно.

Движение по первым Московским центральным диаметрам от Одинцово до Лобни и от Нахабино до Подольска открыли в ноябре 2019 года. С большинства станций МЦД можно сделать пересадки на метро, МЦК и радиальные направления МЖД. Всего планируется открытие пяти диаметров. Еще осталось ввести в эксплуатацию МЦД-3 от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 - от Апрелевки до Железнодорожного и МЦД-5 от Пушкино до Домодедово.