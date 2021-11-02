Карбоновые полигоны создадут вокруг Челябинска

ЧЕЛЯБИНСК, 2 ноября. /ТАСС/. Власти Челябинской области приняли решение построить вокруг города карбоновые фермы и полигоны - центры поглощения парниковых газов. В ближайшие несколько лет они появятся в Сосновском и Верхнеуральском районах региона, сообщил во вторник заместитель министра экологии Виталий Безруков.

"В Челябинской области карбоновые полигоны появятся вокруг всего Челябинска, в Сосновском и Верхнеуральском районах. Они будут построены в ближайшие несколько лет. Центры декарбонизации станут частью формирующегося вокруг Челябинска зеленого пояса и войдут в состав буферных зон особо охраняемых природных территорий Челябинской области: Челябинского (городского), Каштакского и Ужовского боров, Харлушевского государственного природного заказника", - сказал он.

По его словам, строительство первого объекта уже начато в Сосновском районе. "Карбоновые полигоны - это участки территории, способные в больших объемах поглощать углекислый газ. Проще говоря, это леса, растения и сельхозугодья, где применяют особые агротехнологии, чтобы и выращивать продукцию, и "закачивать" атмосферный углерод в почву на долгое хранение", - пояснил Безруков.

31 октября сообщалось, президент РФ Владимир Путин заявил, что климат в России теплеет даже быстрее, чем в среднем в мире. За 10 лет средняя температура выросла на полградуса. Российская сторона активно участвует в международных усилиях по сохранению климата. В частности, выполняет все взятые на себя обязательства по рамочной конвенции ООН об изменении климата и Парижскому соглашению, последовательно реализует политику по снижению чистой эмиссии парниковых газов, предпринимает шаги по повышению энергоэффективности экономики, модернизации электроэнергетики, сокращению выбросов попутного газа при добыче нефти.

Челябинская область - крупный промышленный центр РФ. Ведущим в экономике является металлургический комплекс. По результатам инвентаризации, проведенной по заказу Министерства экологии Челябинской области, за 2020 год объем выбросов углекислого газа в регионе составляет 129,202 млн тонн, а поглощения - 6,149 млн тонн.