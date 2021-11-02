Новое производство по выпуску медицинского кислорода откроют на Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 2 ноября. /ТАСС/. Глава Ставрополья поручил разместить в регионе новое производство по выпуску медицинского кислорода мощностью 24 т в сутки. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе губернатора.

"Системным решением для обеспечения растущей потребности в медицинском кислороде на Ставрополье должно стать размещение в крае нового производства этой продукции. Нужна мощность, способная производить до 24 т медицинского кислорода в сутки. Проект должен быть осуществлен на средства инвестора с привлечением государственной поддержки. Оперативно проработайте пути для реализации этой инициативы, быстрота наших действий поможет защищать здоровье и спасать жизни людей в пандемию", - цитирует пресс-служба слова губернатора Владимира Владимирова, обращенные к руководителям профильных министерств.

Отмечается, что в краевых медучреждениях, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом, используется медицинский кислород, произведенный как за пределами Ставрополья, так и на предприятиях региона.

"В рамках партнерства правительства Ставрополья с Минпромторгом РФ, крупными инвесторами в крае открыты две мощности по выпуску медицинского кислорода. Заводы "Невинномысский Азот" и "Ставролен" производят до 100 т этой продукции в сутки. Открытие нового завода позволит расширить этот объем примерно на четверть и сократить зависимость краевой системы здравоохранения от внешних поставок", - сказано в пресс-релизе.

Министр здравоохранения края Владимир Колесников сообщил журналистам, что создание нового производства поможет решить проблему с поставками кислорода в регион. "Мы везем откуда только можно - Краснодарский край, Ростовская, Волгоградская область. Мы сейчас эту работу ведем в режиме нон-стоп, в том числе с Минпромом России, чтобы нам перераспределяли объемы и мощности сюда. Мы бьемся за каждый килограмм жидкого кислорода", - отметил Колесников.

По его словам, аналогичная ситуация наблюдается и в других регионах. "Сейчас идет борьба за кислород повсеместно, по всей стране. Мы все делаем, чтобы не сформировалось дефицита кислорода, как основного компонента в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией. Никто не мог предполагать, что пандемия вызовет дефицит, определенные мощности у государства есть, но они тоже не избыточные", - добавил министр.