Белоруссия увеличила экспорт продовольствия в январе - сентябре на 12,6%

МИНСК, 2 ноября. /ТАСС/. Экспорт белорусского продовольствия в январе - сентябре 2021 года составил $4,7 млрд, сообщил журналистам во вторник заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов.

"За девять месяцев текущего года экспорт белорусского продовольствия вырос на 12,6% и превысил цифру $4,7 млрд. За воесмь месяцев этого года был рост на 10,8%, таким образом, динамика улучшилась на 1,8 п. п.", - сказал Богданов, слова которого приводит агентство БелТА.

По его словам, поступление валютной выручки за девять месяцев увеличилось на $529 млн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Богданов подчеркнул, что Белоруссия продолжает уверенно наращивать поставки продовольствия в другие страны, несмотря на пандемию и "турбулентности, которые происходят вокруг страны". По его словам, растут поставки во все страны и регионы как СНГ, так и дальнего зарубежья. Основными растущими рынками дальнего зарубежья для республики являются Азиатский регион и страны Евросоюза.