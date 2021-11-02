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Минфин не будет проводить 3 ноября аукционы по размещению ОФЗ

Министерство финансов намерено в четвертом квартале 2021 года разместить ОФЗ на 520 млрд рублей

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Минфин РФ не будет проводить 3 ноября аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ). Об этом говорится в сообщении министерства.

"Минфин России в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках информирует о непроведении 3 ноября 2021 года аукционов по размещению ОФЗ в целях содействия стабилизации рыночной ситуации", - отмечает Минфин.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов РФ намерено в четвертом квартале 2021 года разместить ОФЗ на 520 млрд рублей по номинальной стоимости.

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