В Роспотребнадзоре заявили, что Ozon незаконно аннулировал аномально дешевые заказы

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Маркетплейс Ozon при аннулировании заказов, сделанных по аномально низким ценам из-за сбоя на сайте, действовал не по закону, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

По информации СМИ, некоторые товары на сайте Ozon в ночь на 1 ноября стали стоить от 1 рубля до 50 рублей. Позже представитель пресс-службы ретейлера сообщил ТАСС, что маркетплейс аннулировал данные заказы.

"Если же на сайте продавца или маркетплейса произошел технический сбой, характеризующийся выставлением "неправильных цен" или скидок, - юридически для потребителя это не меняет ситуации, поскольку даже продажи за 1 рубль - распространенная практика привлечения внимания к тому или иному товару или бренду. Однако в таких случаях у продавца, безусловно, есть право обратиться в суд с требованием о расторжении договора. Однако действовать в одностороннем порядке, расторгать договор или признавать его незаключенным по закону продавец не может", - прокомментировали в пресс-службе ситуацию с компанией Ozon.

В ведомстве добавили, что согласно наблюдениям, многие потребители могут сами отказаться от сделки, если им корректно объяснить причины, по которым она не может быть исполнена. При этом потребитель в любом случае вправе требовать исполнения заключенного договора: как передачи товара по оплаченной цене (или цене заказа), так и возмещения убытков, связанных с реализацией своего права получить купленную вещь.