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АТОР: российский турпоток в Доминикану в сентябре превысил допандемийный уровень

Россия заняла первое место по турпотоку в Доминикану среди европейских стран

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Российский турпоток в Доминиканскую Республику в сентябре 2021 года превысил показатель за аналогичный период 2019 года и составил более 22 тыс. человек, сообщила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"В сентябре 2021 года в Доминикану приехали 22 тыс. 92 россиянина. <…> Сентябрь 2021 года оказался для российского рынка в Доминикане успешнее аналогичного периода 2019 года, когда страну посетили 14 тыс. 802 туриста из России", - сказала Ломидзе.

В сентябре Россия заняла первое место по турпотоку в Доминикану среди европейских стран. Всего с января по сентябрь ее посетили более 31 тыс. российских граждан. Согласно данным текущих бронирований, эта страна станет одним из лидеров по спросу среди россиян в зимнем сезоне, добавила она.

Положительное влияние на спрос оказывают, в том числе невысокие цены, обеспечиваемые большим объемом перевозки, отметила Ломидзе. К настоящему моменту в Доминикане возобновили работу практически 90% отелей. Средняя загрузка гостиниц по итогам сентября составила 51,6%, по итогам девяти месяцев 2021 года - 45,1%, рассказала эксперт.

Теги
РоссияДоминиканская Республика
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