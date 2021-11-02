Розничные банки увеличили расходы на рекламу в 2,5 раза с начала года

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Розничные банки в РФ за первые девять месяцев этого года увеличили свои расходы на рекламу в 2,5 раза в сравнении с тем же периодом годом ранее, говорится в сообщении рейтингового агентства НКР.

"За первые девять месяцев текущего года российские кредитные организации увеличили расходы на рекламу на 54% по сравнению с тем же периодом 2020 года. Значительнее всего нарастили рекламные бюджеты розничные банки: их расходы выросли в 2,5 раза. По мнению НКР, в IV квартале затраты российских банков на рекламу продолжат расти и в годовом выражении могут прибавить более 40%, в то время как за весь прошлый год подъем составил всего 8%", - отмечается в сообщении.

Согласно расчетам НКР, за январь - сентябрь текущего года расходы банковского сектора на рекламу составили 51,5 млрд рублей, показав прирост год к году в размере 18 млрд рублей, или 54%. Наибольший рост - 62% - пришелся на II квартал, тогда как годом ранее расходы в апреле - июне сократились на 17%.

"Больше остальных нарастили рекламные расходы розничные банки: вероятно, сказалось усиление конкуренции в сегментах потребительского и ипотечного кредитования на фоне рекордного спроса. В I квартале розничные банки увеличили затраты на рекламу на 195% (год к году), в последующие два квартала тенденция сохранялась: 158% во втором и 123% в третьем кварталах, - говорится в сообщении. - Наименьший прирост (33%) расходов на рекламу за девять месяцев 2021 продемонстрировали универсальные банки. В I квартале показатель повысился всего на 6%, впрочем, уже в апреле - июне последовал рост на 32%. В III квартале расходы на рекламу ускорили подъем до 55% год к году. Впрочем, по объемам рекламных бюджетов универсальные банки продолжают лидировать, формируя более 60% всех расходов".

Корпоративные банки, в свою очередь, наращивали расходы на рекламу неравномерно. За первый квартал затраты увеличились всего на 14%, а уже во втором наблюдался скачок на 103%. По итогам девяти месяцев совокупные расходы на рекламу данной группы банков поднялись на 43%.

Рекламный бюджет крупнейших банков

При этом больше всех на рекламу с начала года потратил "Тинькофф банк", указали в НКР. Так, расходы банка составили 11 млрд рублей, рост на 215% год к году, или чуть более 1% его средних активов за тот же период. На втором месте - ВТБ, потративший на рекламу 9 млрд рублей (+11% год к году). Рост таких расходов более чем вдвое (на 136%) среди крупнейших игроков показал и Совкомбанк: его совокупный рекламный бюджет за девять месяцев превысил 3 млрд рублей, что составляет 0,2% активов банка. Сбербанк увеличил рекламные расходы на 75%, до 4,5 млрд рублей. Это существенно ниже бюджетов ВТБ и "Тинькофф банка", подчеркнули аналитики НКР.

"По мнению НКР, до конца 2021 года рекламные расходы банков продолжат органически расти. С учетом традиционно высокой доли IV квартала совокупные расходы по итогам года могут достигнуть отметки 90 млрд рублей, показав рост более чем на 40% по сравнению с 2020 годом. Конец года - время традиционных рекламных акций и представления новых сезонных продуктов на банковском рынке. Ужесточение регулирования розничного кредитования - дополнительный фактор, усиливающий борьбу за лучших заемщиков и повышающий необходимость присутствия в медийном пространстве. Слабый приток средств населения в систему также может потребовать от банков увеличения бюджетов на рекламу вкладов", - прогнозируют аналитики.