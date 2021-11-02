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Евросоюз выделил €1 млрд на защиту лесов

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что скоро будет представлена инициатива, которая ограничит влияние ЕС на уничтожение лесов

ГЛАЗГО /Великобритания/, 2 ноября. /ТАСС/. Еврокомиссия объявила о выделении €1 млрд на глобальную инициативу по защите лесов. Об этом заявила во вторник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго.

"Я рада сообщить, что Еврокомиссия предоставит €1 млрд на глобальную инициативу по защите лесов", - заявила она. Фон дер Ляйен также пообещала, что Еврокомиссия "скоро представит директиву, которая должна ограничить влияние ЕС на уничтожение лесов". "Продукция, которая попадает на рынки ЕС, не должна вести к уничтожению лесов", - заявила она.

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Фон дер Ляйен, Урсула
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