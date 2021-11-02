Почти 100 продуктов могут исключить из реестра российского софта

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Минцифры РФ опубликовало список из 99 продуктов, которые могут быть исключены из реестра российского ПО. Об этом говорится в сообщении министерства.

"В результате проверки информации о продуктах, включенных в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, Минцифры России выявило 56 правообладателей, сведения о которых исключены из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Эти компании владеют 99 программными продуктами", - отмечается в сообщении.

В Минцифры уточнили, что, если права на продукт были переданы другому юридическому лицу, новым правообладателям программных продуктов из списка необходимо оперативно направить в реестр ПО информацию о смене владельца. "В противном случае вопрос об исключении их продуктов из реестра будет вынесен на обсуждение на ближайшем очном заседании экспертного совета по программному обеспечению, который действует при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации", - добавляется в сообщении.

Ранее Минцифры России сообщало о проведении масштабной проверки сведений о продуктах, включенных в реестр российского ПО, и призывало правообладателей актуализировать данные.