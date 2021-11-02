Рада рассмотрела более 3 тыс. поправок к госбюджету 2022 года

КИЕВ, 2 ноября. /ТАСС/. Парламент Украины завершил рассмотрение более 3 тыс. поправок к проекту государственного бюджета страны на 2022 год и утвердил постановление, которым документ был принят в первом чтении.

"Принято постановление "О выводах и предложениях к проекту закона Украины о государственном бюджете на 2022 год", - проинформировала во вторник Верховная рада в своем Telegram-канале.

Рассмотрение поправок проходило с 20 октября. В тот день парламент Украины поддержал выводы и предложения парламентского комитета, которые касаются госбюджета на следующий год.

Согласно проекту, дефицит госбюджета закладывается на уровне 3,5% ВВП, рост ВВП - на уровне 3,8%, инфляция - 6,2%. При этом предельный объем его дефицита предусмотрен в размере 188 млрд гривен (около 7 млрд долларов). Средний курс гривны к доллару заложен в пределах 28,6-28,7 гривны за доллар. Уровень безработицы составит 8,5%. Ожидается, что экспорт товаров и услуг увеличится на 6,5%, а импорт - на 9,6%.

В 2022 году на безопасность и оборону планируется направить 5,95% ВВП.

Проект госбюджета был разработан на основе бюджетной декларации на 2022-2024 годы.