Премьеры России и Казахстана обсудили укрепление транзитного потенциала двух стран

НУР-СУЛТАН, 2 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин на встрече в Москве с председателем правительства России Михаилом Мишустиным обсудил вопросы укрепления транзитного потенциала двух государств. Об этом сообщила во вторник пресс-служба кабинета министров республики.

"В Координационном центре правительства РФ Аскар Мамин и Михаил Мишустин обсудили вопросы опережающего развития транспортной инфраструктуры, укрепления транзитного потенциала двух стран и региональной транспортной взаимосвязанности, в том числе в рамках коридоров "Западная Европа - Западный Китай", "Север - Юг" и других маршрутов на пространстве Евразийского экономического союза", - говорится в сообщении.

Главы правительств обсудили перспективы наращивания сотрудничества в торгово-экономической, финансово-инвестиционной, транзитно-транспортной, сельскохозяйственной, нефтегазохимической, энергетической, космической сферах, а также проекты в рамках промышленной кооперации. "Рассмотрены актуальные вопросы взаимодействия в формате Евразийского экономического союза, а также совместные меры по борьбе с распространением COVID-19 и нивелированию последствий пандемии для экономик двух стран", - пояснили в пресс-службе.

Мамин отметил высокую динамику развития торгово-экономических отношений и инвестиционного сотрудничества Казахстана с Россией на фоне активного восстановления национальных экономик двух стран. "За 8 месяцев текущего года товарооборот между странами вырос на 27% до $14,7 млрд. По итогам 2021 года стороны намерены довести данный показатель до $20 млрд", - уточнили в пресс-службе.

По данным ведомства, в Казахстане действует свыше 10 тыс. предприятий с участием российского капитала, что составляет 36,1% от общего числа предприятий с иностранным участием. В сфере промышленной кооперации реализуются восемь совместных крупных проектов на сумму $1,7 млрд.