Титов предложил ввести отсрочку на возврат абонементов в фитнес-клубы

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил ввести отсрочку на возврат абонементов в российские фитнес-клубы на период действия QR-кодов в регионах. Об этом он сообщил во вторник на онлайн-встрече с представителями индустрии.

"Отрасль нуждается в отсрочке на возврат денег при отказе от абонементов. Такая мера могла бы быть введена на период действия ограничительных мер, то есть QR-кодов, соответствующим постановлением правительства - так же, как в 2020 году - вводился особый порядок возврата денег за авиабилеты и билеты на концертные мероприятия", - сказал Титов.

Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева, которая участвовала в обсуждении, рассказала, что посетители фитнес-клубов на фоне объявления об ограничениях "начинают массово обращаться за возвратами ранее купленных абонементов". Она отметила, что процент возвратов возрастает от стандартной цифры в 1-3% до 15-20%.

Глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина сказала ТАСС, что отсрочка на возврат абонементов в фитнес-клубы даст "глоток воздуха предпринимателям в сложных кризисных условиях". "Необходимо, чтобы данная мера имела регламент - до снятия всех ограничений и после отмены в течение минимум шести месяцев. Именно таким образом можно минимизировать кризисные явления и предотвратить банкротства предприятий. При этом выигрывают все: потребитель гарантированно получит деньги, а фитнес-клуб продолжит деятельность", - добавила она.